Covid: in Gb spunta la 'variante indiana' (Di venerdì 16 aprile 2021) E' la cosiddetta 'variante indiana' l'ultima minaccia fra le mutazioni del virus SarsCoV2 in Europa. A segnalarlo sono le autorità sanitarie nel Regno Unito, Paese che ha legami significativi con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) E' la cosiddetta '' l'ultima minaccia fra le mutazioni del virus SarsCoV2 in Europa. A segnalarlo sono le autorità sanitarie nel Regno Unito, Paese che ha legami significativi con il ...

Partite Iva, stangata in arrivo! Tutto quello che c'è da sapere Ma non solo, sempre in una relazione del Mef spunta l'ipotesi di una revisione dei coefficienti di ... Quest'ultime, infatti, si ritrovano già a vivere un grave momento di crisi a causa del Covid. Ne è ...

Coronavirus, nel Regno Unito spunta la variante indiana: circa 80 casi Le autorità sanitarie nel Regno Unito hanno segnalato la presenza nel Paese della variante indiana del coronavirus. La mutazione è stata scoperta in circa 80 persone. Questo ceppo presenta una doppia ...

