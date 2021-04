Covid | in Campania 1 994 nuovi casi | curva stabile al 10 | 2%

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.994 idi coronavirus emersi ieri indall’analisi di 19.495 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari esaminati è pari al 10,22%. I sintomatici sono 748. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 31decessi, 18 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 13 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi inda inizio pandemia è 5.922. Sono 1.520 iguariti; il totale dei guariti è 268.594. Insono 131 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.507 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.