Covid, in Brasile strage di bambini e pazienti intubati senza anestesia (Di venerdì 16 aprile 2021) Medici senza Frontiere denuncia da una parte l'insufficienza di politiche per la prevenzione alla pandemia, dall'altra una carenza di personale sanitario e farmaci. Paese al collasso e arriva l'... Leggi su today (Di venerdì 16 aprile 2021) MediciFrontiere denuncia da una parte l'insufficienza di politiche per la prevenzione alla pandemia, dall'altra una carenza di personale sanitario e farmaci. Paese al collasso e arriva l'...

MSF_ITALIA : ??LANCIAMO UN APPELLO internazionale per chiedere alle autorità brasiliane di riconoscere la gravità della crisi e d… - Avvenire_Nei : Covid-19. Strage di bambini in Brasile, oltre 800 i morti - LaStampa : Covid in Brasile, mancano i sedativi e i pazienti intubati vengono legati. Un’infermiera: “Ci implorano di non farl… - Sntgvn : @Drittorovescio_ @AlessiaMorani Dice la Morani :”Altrimenti finiamo come il Brasile”. I dati però dicono questo: B… - RassegnaZampa : #Covid, in #Brasile è strage di bambini: oltre 800 morti. «Ma potrebbero essere il doppio» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Coronavirus nel mondo. Francia oltre le 100mila vittime, in Messico superate le 210mila Il Brasile, con 211 milioni di abitanti, è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo gli ... Ha superato quota 210mila in Messico il numero di decessi legati al Covid - 19 registrati da inizio ...

Covid Brasile, oltre 73mila nuovi contagi e 3.560 morti Il Brasile, con 211 milioni di abitanti, è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti e l'India ed è il secondo a livello globale, dopo gli Usa, per il triste bilancio delle ...

