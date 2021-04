Covid, in arrivo le linee guida per le riaperture di ristoranti, palestre e cinema: cosa prevede la bozza delle Regioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Le Regioni hanno preparato una bozza riaperture palestre ristoranti e tutte quelle attività che stanno risentendo maggiormente delle misure restringenti. Ora sta al Governo prendere la decisione finale. Al vaglio tutte le misure che chiedono di attuare le Regioni. E’ prevista per oggi una conferenza stampa di Mario Draghi che, dopo aver analizzato i dati dell’Iss, comunicherà tutte le novità sul tema riaperture. bozza riaperture ristoranti e bar Le Regioni premono perché il servizio di ristorazione possa ripartire. I governatori hanno quindi proposto alcune misure di sicurezza valide per ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Lehanno preparato unae tutte quelle attività che stanno risentendo maggiormentemisure restringenti. Ora sta al Governo prendere la decisione finale. Al vaglio tutte le misure che chiedono di attuare le. E’ prevista per oggi una conferenza stampa di Mario Draghi che, dopo aver analizzato i dati dell’Iss, comunicherà tutte le novità sul temae bar Lepremono perché il servizio di ristorazione possa ripartire. I governatori hanno quindi proposto alcune misure di sicurezza valide per, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivo Il future Eurostoxx 50 sale sulla scia dei dati Usa positivi A fronte dei buoni dati macroeconomici in arrivo dagli Usa, che si accompagnano al deciso progresso nel programma di vaccinazione contro il Covid - 19 (quasi la metà degli adulti ha ricevuto almeno ...

I turisti stranieri hanno voglia di Italia: 5 consigli di Welcomeasy per attirarli in struttura ... o ha appena ottenuto il risultato di un tampone negativo oppure ancora è già guarita dalla Covid - ... Una volta che avrà inserito i propri dati, all'arrivo, non bisogna fare altro che verificare che ci ...

Coronavirus Italia e Toscana, oggi il verdetto sui "colori" / LIVE Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani aggiungendo che «i dati sui contagi sono diminuiti, e devo dire che complessivamente sono diminuiti anche i ricoveri'. Ieri sono stati 1.206 i nuovi cas ...

Altre otto classi in quarantena «Subito tamponi a studenti e prof» L'EMERGENZATREVISO Aumentano ancora i casi di coronavirus nelle scuole. Adesso sono 69 le sezioni sotto la lente. «Ogni giorno 10 classi vengono messe in quarantena o in monitoraggio. Ormai la media..

