Covid, il governo riapre le scuole, ma senza miglioramenti su tamponi, trasporti e tracciamento è rischio caos (Di venerdì 16 aprile 2021) "La scuola è l'architrave del Paese". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa, annuncia la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone arancioni e gialle a partire da lunedì 26 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) "La scuola è l'architrave del Paese". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa, annuncia la riapertura delledi ogni ordine e grado nelle zone arancioni e gialle a partire da lunedì 26 aprile. L'articolo .

Advertising

FratellidItalia : Uno studio inglese dimostra che il cloro uccide il covid. Lo studio dei virologi dell'Imperial College manda in sof… - borghi_claudio : @gloquenzi Chiedeva che prima di decretare sulle limitazioni delle libertà personali causa covid (zone rosse, restr… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - lifestyleblogit : Covid, chef La Mantia: 'Governo ha preso coscienza che sarebbe scoppiato il caos' - - cambionnome : @markgmm @GiulioMarini2 @lefrasidiosho Per ora in tutta Italia resta in vigore il coprifuoco dalle 22/5 ha conferma… -