Covid, il governo annuncia la riapertura delle scuole, ma senza miglioramenti su tamponi, trasporti e tracciamento è rischio caos (Di venerdì 16 aprile 2021) "La scuola è l'architrave del Paese". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa, annuncia la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone arancioni e gialle a partire da lunedì 26 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) "La scuola è l'architrave del Paese". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa,ladi ogni ordine e grado nelle zone arancioni e gialle a partire da lunedì 26 aprile. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Covid, chef La Mantia: "Governo ha preso coscienza che sarebbe scoppiato il caos" "Quello che è perso è perso, purtroppo - dice La Mantia - Spero che ora il governo dia qualcosa a chi ha perso tanti soldi. A chi ha dovuto lottare, combattere, ma non è riuscito a restare a galla. ...

Salvini e Speranza, pari e patta sulle riaperture La fascia di colore più bassa, per contenere il contagio Covid, sarebbe dovuta rimanere in stand - ... 'La Lega fuori dal governo avrebbe significato che oggi sarebbe passata la linea di Speranza', dice ...

Covid, Cirio: "Riaperture? All'aperto e in sicurezza" Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

Covid, Speranza: per ora il coprifuoco alle 22 resta in vigore Milano, 16 apr. (askanews) - "Per questa fase la limitazione del cosiddetto coprifuoco alle 22 resta, il governo poi valuterà settimana ...

