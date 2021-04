Covid | il ‘caso’ Caltanissetta | dal 14 marzo in zona rossa

Leggi su dire

(Di venerdì 16 aprile 2021) PALERMO – “Caltanissetta è un caso nazionale e come tale deve ricevere massima attenzione da parte di tutte le istituzioni. La città, zona rossa ormai dal 14 marzo, sta per raggiungere 40 giorni di blocco quasi totale delle attività economiche. Ad ogni giorno in più di chiusura, corrisponde un aumento delle difficoltà, sia economiche che psicologiche, per cittadini e imprese che sono esasperati e giustamente non ce la fanno più”. A lanciare l’allarme sono il deputato alla Camera Dedalo Pignatone, il deputato all’Ars Nuccio Di Paola, il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e l’assessore comunale alle Attività produttive Grazia Giammusso che hanno avuto un incontro in video-conferenza con la sottosegretaria al Sud Dalila Nesci.