Covid | il calendario delle riaperture | ristoranti e scuole da aprile | poi piscine e palestre

"Abbiamo un calendario che ha come data chiave quella del 26 aprile, che ha come particolarità la necessità di investire sugli spazi aperti". Lo ha detto il Ministro Speranza nel corso della conferenza stampa, assieme al Presidente del Consiglio Mario Draghi, che si è tenuta oggi da Palazzo Chigi. Covid, il calendario delle riaperture: ristoranti

Ultime Notizie dalla rete : Covid calendario Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture Il governo ha deciso perciò di applicare la norma del decreto legge anti Covid in vigore nelle aree dove le misure di contrasto all'epidemia hanno mostrato di funzionare maggiormente. I ristoranti ...

Riaperture, Speranza: "Abbiamo roadmap, misure hanno funzionato" ...prossime settimane programmeremo aperture per attività non all'aperto" Le misure anti - Covid e i ... Leggi anche Riapertura scuole, ristoranti, palestre: calendario e lista Riaperture e zona gialla, ...

COVID - Speranza: "Meno rischi all'aperto, riaperture graduali a partire dal 26 aprile" Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Ci sono stati due fattori fondamentali che nelle ultime settimane ci hanno consentito di vedere un ...

Covid, Draghi: "Dal 26 aprile torna la zona gialla, ristoranti aperti anche a cena ma solo all'aperto" Roma - La zona gialla torna dal 26 aprile, le scuole riaprono in presenza completa in zona gialla e arancione. Sono le novità annunciate dal premier Mario Draghi, in conferenza stampa, in relazione al ...

