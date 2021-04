Covid, il bollettino di oggi 16 aprile in Italia e Lombardia (Di venerdì 16 aprile 2021) L'indice Rt medio nazionale si è attestato a 0,85 , abbassandosi rispetto allo 0,92 dei giorni scorsi, e i dati regionali iniziano ad essere incoraggianti tanto che Attilio Fontana, presidente di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) L'indice Rt medio nazionale si è attestato a 0,85 , abbassandosi rispetto allo 0,92 dei giorni scorsi, e i dati regionali iniziano ad essere incoraggianti tanto che Attilio Fontana, presidente di ...

Advertising

RaiNews : La Francia ha superato la tragica soglia delle centomila vittime da #Covid in seguito alla registrazione delle ulti… - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - larampait : #Covid, #bollettino #ASLCaserta (16/04): i dati comune per comune - PalermoToday : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 16 aprile 2021: i nuovi casi Covid regione per regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid Italia oggi: il bollettino del 16 aprile. Contagi Coronavirus delle Regioni Il bollettino Covid del 16 apile Le regioni / Toscana In Toscana sono 1.239 i casi in più rispetto a ieri . Marche Nelle Marche sono stati individuati 326 nuovi casi di Covid - 19, il 12% rispetto ...

Covid Toscana, inversione di tendenza? Decessi e ricoveri in calo Il bollettino Covid della Toscana di oggi 16 aprile registra un dato netto: meno morti e meno ricoverati. I decessi infatti sono 20, rispetto ai 26 di ieri 15 aprile, ai 32 del 14 aprile, ai 34 del 13 ...

Coronavirus in Veneto: 906 nuovi positivi e 23 morti in 24 ore. Calano i ricoverati Il bollettino Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento di oggi, 16 aprile, nei dati diffusi dalla Regione Veneto nel bollettino delle ore 8. Sono 906 i positivi registrati nelle ultime 24 ore ...

Il Covid piega ancora la Puglia, 50 decessi (10 in provincia di Foggia) e i nuovi casi sono oltre 1530. Bollettino del 16 aprile Il governatore Emiliano e il capo dipartimento salute Montanaro diffondono i dati della pandemia nella nostra regione. Tutti i numeri provincia per provincia e la mappa del contagio ...

Ildel 16 apile Le regioni / Toscana In Toscana sono 1.239 i casi in più rispetto a ieri . Marche Nelle Marche sono stati individuati 326 nuovi casi di- 19, il 12% rispetto ...Ildella Toscana di oggi 16 aprile registra un dato netto: meno morti e meno ricoverati. I decessi infatti sono 20, rispetto ai 26 di ieri 15 aprile, ai 32 del 14 aprile, ai 34 del 13 ...Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento di oggi, 16 aprile, nei dati diffusi dalla Regione Veneto nel bollettino delle ore 8. Sono 906 i positivi registrati nelle ultime 24 ore ...Il governatore Emiliano e il capo dipartimento salute Montanaro diffondono i dati della pandemia nella nostra regione. Tutti i numeri provincia per provincia e la mappa del contagio ...