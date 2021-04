Covid | il bollettino del 16 aprile | quasi 16mila casi con 429 decessi

Advertising

RaiNews : La Francia ha superato la tragica soglia delle centomila vittime da #Covid in seguito alla registrazione delle ulti… - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - infoitinterno : Covid nel Lazio, bollettino di oggi venerdì 16 aprile: 1474 casi e 39 decessi nelle ultime ore - infoitinterno : Covid Lazio, bollettino oggi 16 aprile 2021: 1.474 casi (749 a Roma) e 39 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...Attesa per il nuovodel ministero della SaluteA Rimini si registrano 110 nuovi casi di positività al nuovo coronavirus, di cui 54sono quelli sintomatici. Comunicati due decessi nel riminese (una donna di 79 e un uomo di 71 anni). In regione in to ...Facebook Shares Sono 15.943 i contagi regione per regione da Coronavirus in Italia oggi, 16 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni, ancora divise solo in zona ros ...