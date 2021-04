Covid, i nuovi colori delle regioni: la Campania passa in arancione da lunedì (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo i dati del monitoraggio Iss l'unico cambiamento riguarda la Campania che scende in zona arancione. Restano rosse Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna. Tutte le altre aree rimangono arancioni, anche se alcuni territori, come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Molise e Alto Adige si avviano ad avere indicatori da giallo Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo i dati del monitoraggio Iss l'unico cambiamento riguarda lache scende in zona. Restano rosse Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna. Tutte le altre aree rimangono arancioni, anche se alcuni territori, come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Molise e Alto Adige si avviano ad avere indicatori da giallo

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi Covid, altri 50 morti e 1.537 casi positivi. Verso la riconferma della zona rossa L'incidenza dei contagi da Covid continua a calare, seppur a rilento e l'indicatore dei nuovi casi ogni 100 mila abitanti, ad oggi, non è ancora sceso sotto la soglia minima dei 250 casi, utile per ...

In Sicilia 1.370 nuovi casi di Covid e 21 decessi Flessione dei ricoveri nei reparti ordinari, 1.210 ( - 8), leggera crescita nelle terapie intensive, 189 (+5) con 9 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 23.476 persone. . tai/vbo/r 16 - ...

Modena Tagliato il traguardo dei 200mila vaccini «62mila seconde dosi» Importante obiettivo raggiunto a livello provinciale dall’Ausl Il prof. Iughetti: «Monoclonali anche gli adolescenti sopra i 12 anni» ...

Covid-19, il proseguo della malattia è normale? Ho riscontrato i primi sintomi della malattia Domenica 11/04 e quel giorno ho avuto tosse e febbre sui 37, 7. Poi nei seguenti 3 giorni non ho avuto febbre ma solo tosse. Mentre soltanto nella notte d ...

