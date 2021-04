Covid | i morti oggi sono 6 nelle Marche | il più giovane aveva 65 anni L' andamento del virus in tempo reale

Advertising

ladyonorato : La cosa che mi fa impazzire è che si continuano ad usare i dati di ricoveri, TI e decessi per motivare le chiusure… - ladyonorato : @alessandricci @valy_s Peraltro, nel gennaio e febbraio 2020 il Covid circolava già abbondantemente da mesi, senza… - borghi_claudio : Speranza dice che gli risultano 18 morti segnalate a seguito dell'utilizzo vaccini covid e che la maggior parte son… - bb91687509 : RT @Lanf040264: Con 429 morti, #Salvini è insiste sulle riaperture. Ma questo vive su marte? #16aprile #facciamorete #Letta #COVID?19 #Co… - infoitinterno : Covid in Campania, 1.994 casi e 31 morti: indice di contagio al 10% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morti

Ieri erano stati 380 icon quasi 17mila positivi. 327.704 i tamponi molecolari e antigenici ... ora sono 3.366 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per, e 24.743 nei reparti ordinari in ...... secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare - 3 terapie intensive, +239 guariti/dimessi e 5ROMA, 16 APR - Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorn ...In Emilia Romagna si passa da 1.150 a 1.275 contagi mentre il tasso di positività sale dall’8 al 9,4%. In Campania i casi scendono da 2.224 a 1.994 con tasso di positività anch’esso in calo dal 15,1 ...