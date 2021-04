Covid, i colori delle regioni: la Campania diventa arancione. Sardegna, Puglia e Valle d’Aosta rimangono in zona rossa [VIDEO] (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19 Aprile. Passa in area arancione la regione Campania L'articolo Covid, i colori delle regioni: la Campania diventa arancione. Sardegna, Puglia e Valle d’Aosta rimangono in zona rossa VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati eindicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19 Aprile. Passa in areala regioneL'articolo, i: lain

Advertising

AliaServizi : Arancioni, Rossi.. Gialli, nonostante i colori le #mascherine sono sempre una protezione fondamentale contro il… - IoannaDementi : RT @24heuropegr: In Italia l’indice Rt scende a 0,85 (era a 0,92), Draghi: 80% italiani vaccinati entro autunno. Oggi il Governo decide il… - tvbusiness24 : #Covid, nuovi colori: da lunedì in arancione la #Campania Il ministro della Salute firmerà oggi l’ordinanza?? - 24heuropegr : In Italia l’indice Rt scende a 0,85 (era a 0,92), Draghi: 80% italiani vaccinati entro autunno. Oggi il Governo dec… - giornaleradiofm : Covid: Speranza, verso allargamento al giallo ma sistema colori resta: Milano, 16 apr. (Adnkronos Salute) - 'Noi st… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colori Si studia il Pass sul modello Ue, ecco come potrebbe funzionare L'idea alla base del "pass" per spostamenti tra Regioni di colori diversi è quella di anticipare il "green pass" europeo . In cosa consisterà il certificato, ... di aver avuto il Covid ed essere guarito ...

Zona gialla "rafforzata" dal 26 aprile: ripresa di sport (e calcetto), spettacoli e ristoranti a cena all'aperto. Sì allo spostamento tra ... Stiamo negoziando con l'Europa" I nuovi colori delle regioni Spostamenti tra regioni: cos'è il pass ...che applica la norma del decreto in vigore nelle aree dove le misure di contrasto al Covid 19 ...

Covid, Draghi annuncia il pass tra regioni di colori diversi Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...

Zona arancione Campania, zona rossa Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. Rt nazionale cala a 0,85 La zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania che va verso la zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe ...

L'idea alla base del "pass" per spostamenti tra Regioni didiversi è quella di anticipare il "green pass" europeo . In cosa consisterà il certificato, ... di aver avuto iled essere guarito ...Stiamo negoziando con l'Europa" I nuovidelle regioni Spostamenti tra regioni: cos'è il pass ...che applica la norma del decreto in vigore nelle aree dove le misure di contrasto al19 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania che va verso la zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe ...