Covid, i colori delle regioni: Campania spera nell'arancione, Sicilia a rischio rosso. In corso cabina di regia (Di venerdì 16 aprile 2021) Come ormai di consueto, oggi verranno resi noti i dati del monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità.

Ultime Notizie dalla rete : Covid colori Campania zona arancione, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta in rosso. Rt nazionale cala a 0,85 La solo per tre , , e , con la che va verso la , colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe essere questa la nuova mappa dei che oggi dovrebbe compilare la dell' e del ...

Covid. Dati aperti, geo - referenziati e piattaforme "data driven" per la Sanità Come più volte rilevato nelle varie fasi dell'emergenza pandemica Covid - 19 ( contact tracing , colori dei territori per aree di rischio, vaccinazioni, ? ), si assiste spesso a incertezze, ...

Coronavirus, nuovo cambio di colore: l’Rt nazionale scende a 0.85 Segnali di miglioramento sul fronte Coronavirus. Intanto, alcune regioni potrebbero cambiare colore a partire da lunedi.

Bari, sconfigge il Covid a 98 anni: «La mia arma? La pasta fatta in casa» Sconfiggere il Covid si può, anche a 98 anni suonati. Il segreto? Basta tenere le mani in pasta, letteralmente. È la ricetta di nonna Rosanna, barese doc, che dopo aver contratto il virus lo scorso 11 ...

