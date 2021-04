Covid, fonti di governo: dal 26 aprile giallo rafforzato, ok attività ristorazione all'aperto anche di sera (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un 'giallo rafforzato' e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26dovrebbero tornare le zone gialle, con un '' e l'apertura di tutte ledi, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da, ma solo all'...

rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto. E' quanto si apprende da fonti… - Luca_zone : RT @GalantoMassimo: +++ Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i #ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto. È quanto si apprende da fonti di… - tuttoatalanta : ULTIM’ORA - Covid, fonti governo: dal 26 aprile giallo rafforzato, ok attività ristorazione all'aperto anche di ser… - mrcfsn : RT @rtl1025: ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E' quanto si… - sissiisissi2 : RT @rtl1025: ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E' quanto si… -