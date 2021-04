Covid: Fontana, 'numeri economici Lombardia migliori di quanto si potesse temere' (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - zazoomblog : Covid: Fontana vaccinazione sta andando bene inizio in difficoltà ma siamo ripartiti - #Covid: #Fontana… - lifestyleblogit : Covid Lombardia, Fontana: 'Su di noi uno tsunami' - - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'vaccinazione sta andando bene, inizio in difficoltà ma siamo ripartiti'... - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'messi a disposizione 4 mld di investimenti per ripartire'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Covid: Fontana, dal 19 aprile prenotazioni vaccini over65 Fontana ha sottolineato che la Lombardia "ha superato i 2.250.000 vaccini somministrati e che la media giornaliera si è attestata alle 50mila somministrazioni al giorno". Per quanto riguarda la ...

Colori regioni: Campania in zona arancione. Solo 3 regioni in rosso. Migliora la Lombardia ...la zona gialla rafforzata dal 26 aprile cambia ancora da lunedì 19 aprile la mappa delle zone Covid ... Attilio Fontana. "Esistono ancora dei limiti, quindi continuiamo ad essere arancioni, ma ...

Covid: Fontana, 'vaccinazione sta andando bene, inizio in difficoltà ma siamo ripartiti' Milano, 16 apr.(Adnkronos) - La campagna vaccinale in Lombardia 'sta andando bene. Abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio, nella fase ...

Covid: Fontana, 'messi a disposizione 4 mld di investimenti per ripartire' Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo messo a disposizione 4 miliardi di euro, prevedendo una grande opera di investimento, opere pubbliche per dare da un lato una risposta alle esigenze avanzate dal ...

ha sottolineato che la Lombardia "ha superato i 2.250.000 vaccini somministrati e che la media giornaliera si è attestata alle 50mila somministrazioni al giorno". Per quanto riguarda la ......la zona gialla rafforzata dal 26 aprile cambia ancora da lunedì 19 aprile la mappa delle zone... Attilio. "Esistono ancora dei limiti, quindi continuiamo ad essere arancioni, ma ...Milano, 16 apr.(Adnkronos) - La campagna vaccinale in Lombardia 'sta andando bene. Abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio, nella fase ...Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo messo a disposizione 4 miliardi di euro, prevedendo una grande opera di investimento, opere pubbliche per dare da un lato una risposta alle esigenze avanzate dal ...