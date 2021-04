Covid: Fontana, 'numeri economici Lombardia migliori di quanto si potesse temere' (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr.(Adnkronos) - "I numeri economici nella nostra regione sono discreti, sicuramente migliori di quanto si potesse temere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Tg2 Post. "Noi abbiamo posto anche l'economia al primo punto della lotta al virus, accanto alla battaglia sanitaria, per cercare di ridare fiato alla nostra economia. Abbiamo fatto una serie di iniziative all'inizio di maggio dello scorso anno investendo risorse importanti in opere pubbliche e grandi investimenti". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr.(Adnkronos) - "Inella nostra regione sono discreti, sicuramentedisi". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, intervenendo a Tg2 Post. "Noi abbiamo posto anche l'economia al primo punto della lotta al virus, accanto alla battaglia sanitaria, per cercare di ridare fiato alla nostra economia. Abbiamo fatto una serie di iniziative all'inizio di maggio dello scorso anno investendo risorse importanti in opere pubbliche e grandi investimenti".

