Covid | Fontana | ' messi a disposizione 4 mld di investimenti per ripartire'

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo messo a disposizione 4 miliardi di euro, prevedendo una grande opera di investimento, opere pubbliche per dare da un lato una risposta alle esigenze avanzate dal territorio e dall'altro per immettere nell'economia reale risorse vere fresche e rapide e da un altro punto di vista, dare anche una prospettiva di sviluppo alla nostra regione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Tg2 Post. "I primi 400 milioni -avverte Fontana- sono già stati erogati".

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Covid: Fontana, dal 19 aprile prenotazioni vaccini over65 Fontana ha sottolineato che la Lombardia "ha superato i 2.250.000 vaccini somministrati e che la media giornaliera si è attestata alle 50mila somministrazioni al giorno". Per quanto riguarda la ...

Colori regioni: Campania in zona arancione. Solo 3 regioni in rosso. Migliora la Lombardia ...la zona gialla rafforzata dal 26 aprile cambia ancora da lunedì 19 aprile la mappa delle zone Covid ... Attilio Fontana. "Esistono ancora dei limiti, quindi continuiamo ad essere arancioni, ma ...

