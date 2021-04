Covid, Fials: "Una goccia nell'oceano i 40 milioni che Stato-Regioni destina al personale in prima linea nel 2020. Ancora niente per il 2021?" (Di venerdì 16 aprile 2021) "Una goccia nell'oceano: questi 40 milioni di euro non basteranno di certo per la remunerazione aggiuntiva del 'premio Covid' al personale sanitario del SSN impegnato nell'emergenza pandemica. Questi soldi non sono davvero niente, dal momento che al massimo gli operatori in prima linea hanno ricevuto 2mila euro per il periodo marzo-dicembre 2020. E Ancora a molti ne sono arrivati solo la metà, come avvenuto in Puglia, se non addirittura un bel niente, come avvenuto in Sicilia e Calabria. Una vergogna nella vergogna, se pensiamo che le risorse stanziate dal decreto Cura Italia e dalla legge di bilancio 2021 si riferiscono solo al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) "Una: questi 40di euro non basteranno di certo per la remunerazione aggiuntiva del 'premio' alsanitario del SSN impegnato'emergenza pandemica. Questi soldi non sono davvero, dal momento che al massimo gli operatori inhanno ricevuto 2mila euro per il periodo marzo-dicembre. Ea molti ne sono arrivati solo la metà, come avvenuto in Puglia, se non addirittura un bel, come avvenuto in Sicilia e Calabria. Una vergognaa vergogna, se pensiamo che le risorse stanziate dal decreto Cura Italia e dalla legge di bilanciosi riferiscono solo al ...

