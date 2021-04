Covid e riaperture, alle 15 la conferenza stampa del premier Mario Draghi (Di venerdì 16 aprile 2021) È terminata poco prima delle 14 la cabina di regia a palazzo Chigi presieduta dal premier Mario Draghi. alle 15 è prevista una conferenza stampa di Draghi in cui presidente del Consiglio dovrebbe ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) È terminata poco prima delle 14 la cabina di regia a palazzo Chigi presieduta dal15 è prevista unadiin cui presidente del Consiglio dovrebbe ...

Indennizzi, ecco come funzioneranno. Esclusivo: il piano di Draghi ...sociale e delle norme anti - Covid. E questo riguarderà sia, ad esempio, i ristoratori ma anche, eventualmente, attività sportive come piscine e palestre. Per quanto riguarda i tempi delle riaperture,...

Il piano di Draghi per le riaperture Ristoranti, palestre, piscine, cinema e spettacoli dal vivo. Dalle Regioni, tuttora divise in zona rossa e zona arancione, arrivano le proposte per le riaperture, e le attività g ...

Covid, Rt, a 0,85. Sono 16 le regioni a rischio moderato. Riaperture, Fedriga: non abbiamo messo date E' ancora in calo il valore nazionale dell'Rt: questa settimana è a 0,85, mentre la scorsa era a 0,92. E' quanto si apprende dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-ministero d ...

