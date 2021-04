Covid e colore Regioni | la curva italiana in decrescita | si va verso le riaperture

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) Come ogni venerdì arriva l’aggiornamento settimanale con i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella giornata di venerdì 16 aprile le novità sono tante, non solo l’indice Rt è sceso di molto, anche il dato relativo all’incidenza è in miglioramento e il Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato le fasi della riapertura.: i dati in miglioramento Stando ai dati emersi dal monitoraggio settimanale fatto dall’ISS, la situazione pandemicaè in netto miglioramento, al punto che finalmente si parla di. Se al momento non si parla di un ritorno alle zone gialle immediato (come spiegato dal Presidente del Consiglio Draghi, si dovrà aspettare il 26 aprile), l’indice Rt Nazionale è sceso. Dall’ISS è stata calcolata una media di 0,86 rispetto allo 0,92 della scorsa settimana, ...