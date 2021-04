Covid, dalle piscine alle fiere: ecco la mappa delle riaperture dal 26 aprile [VIDEO] (Di venerdì 16 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile, nelle zone gialle, potranno riaprire tutte le attività all'aperto. Una decisione che rappresenta un "rischio ragionato" ma che può diventare una "opportunità straordinaria" a patto di un rigoroso rispetto delle misure di prevenzione. L'articolo Covid, dalle piscine alle fiere: ecco la mappa delle riaperture dal 26 aprile VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) Da lunedì 26, nelle zone gi, potranno riaprire tutte le attività all'aperto. Una decisione che rappresenta un "rischio ragionato" ma che può diventare una "opportunità straordinaria" a patto di un rigoroso rispettomisure di prevenzione. L'articololadal 26

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalle Covid, dal 26 aprile riaperture in aree a basso contagio ma solo all'aperto ... sport, teatri e cinema nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aperto. E' quanto afferma ... Il coprifuoco dalle 22 alle 5 rimane vigente, poi il governo monitorerà settimana per settimana l'...

Mario Draghi: 'Spostamenti, pass tra le regioni di colore diverso. Scuole aperte anche in zona arancio' ...la conferenza stampa del con l'obiettivo di illustrare la road map sulla graduale uscita dalle ... È stato lungo e a tratti molto acceso il confronto tra i ministri nella cabina di regia sul Covid a ...

Ue: non comparabili Alitalia e Air France su aiuti approvati Milano, 16 apr. (askanews) - Non si possono comparare, mettendoli sullo stesso piano, gli aiuti pubblici che sono stati approvati dalla ...

Monitoraggio Covid. Rt nazionale in discesa a 0,85. La Campania passa in arancione. Sardegna, Puglia e Valle d’Aosta restano rosse È quanto si apprende dalla Cabina di regia relativa al monitoraggio relativo alla settimana dal 5 all’11 aprile. Per quanto riguarda i cambi di colore resteranno rosse Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta ...

