Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Covid, da lunedì Campania e Toscana in zona arancione In base ai dati e alle indicazioni della cabina di regia, la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza prevede il passaggio in zona arancione per la Campania da lunedì 19 aprile. Zona arancione confermata anche per la Toscana: la Regione ha spiegato che dalle 14 di sabato tornano in arancione anche le province di Firenze e Prato, rimaste rosse dalla settimana ...

Covid, i nuovi colori delle regioni: la Campania passa in arancione da lunedì Dopo i dati del monitoraggio Iss l'unico cambiamento riguarda la Campania che scende in zona arancione. Restano rosse Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna. Tutte le altre aree rimangono arancioni, anche ...

