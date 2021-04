Covid, chef La Mantia: “Governo ha preso coscienza che sarebbe scoppiato il caos” (Di venerdì 16 aprile 2021) “C’è stata una presa di coscienza improvvisa, hanno capito e si sono resi conto che stava per scoppiare il caos”. A dirlo all’Adnkronos è il noto cuoco siciliano Filippo La Mantia, commentando le prossime riaperture dei ristoranti annunciate dal Governo Draghi. “Io da ieri sera vado in giro, e si respira un clima di grande fiducia -racconta La Mantia- Vedo amici, che sono come fratelli, che si stanno preparando tutti per questo opening, giro per Milano e vedo tutti i dehors esterni nuovi, è veramente bello. E da anche a me un po’ di carica”. C’è dunque “una grande attesa per questa data -dice lo chef- si stanno preparando tutti per poter ricevere le persone in sicurezza. Io penso che sia l’inizio di un grande percorso che ci porterà ad una normalità, sono contento”. Il pensiero va ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) “C’è stata una presa diimprovvisa, hanno capito e si sono resi conto che stava per scoppiare il”. A dirlo all’Adnkronos è il noto cuoco siciliano Filippo La, commentando le prossime riaperture dei ristoranti annunciate dalDraghi. “Io da ieri sera vado in giro, e si respira un clima di grande fiducia -racconta La- Vedo amici, che sono come fratelli, che si stanno preparando tutti per questo opening, giro per Milano e vedo tutti i dehors esterni nuovi, è veramente bello. E da anche a me un po’ di carica”. C’è dunque “una grande attesa per questa data -dice lo- si stanno preparando tutti per poter ricevere le persone in sicurezza. Io penso che sia l’inizio di un grande percorso che ci porterà ad una normalità, sono contento”. Il pensiero va ...

