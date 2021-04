Covid, Ceo Pfizer: “In autunno possibile ritorno alla normalità” (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ plausibile che l’Europa possa uscire dall’incubo del Covid-19 e tornare alla normalità nell’autunno. Lo sostiene il presidente e Ceo di Pfizer Albert Bourla, in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, all’indomani dell’annuncio di una fornitura aggiuntiva di 50 milioni di dosi all’Unione Europea. “Noi stiamo programmando di aumentare drasticamente le forniture di vaccini all’Europa nelle prossime settimane. In questo trimestre – riferisce – consegneremo oltre quattro volte in più che nel primo trimestre: 250 milioni di dosi dopo averne date 62 milioni fino a marzo. E siamo in discussione per fare di più. Certo, c’è sempre la possibilità che qualcosa vada storto, come si vede dai problemi che hanno altre aziende”. “Ma io sono ottimista perché finora abbiamo prodotto tantissimo ed è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ plausibile che l’Europa possa uscire dall’incubo del-19 e tornarenell’. Lo sostiene il presidente e Ceo diAlbert Bourla, in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, all’indomani dell’annuncio di una fornitura aggiuntiva di 50 milioni di dosi all’Unione Europea. “Noi stiamo programmando di aumentare drasticamente le forniture di vaccini all’Europa nelle prossime settimane. In questo trimestre – riferisce – consegneremo oltre quattro volte in più che nel primo trimestre: 250 milioni di dosi dopo averne date 62 milioni fino a marzo. E siamo in discussione per fare di più. Certo, c’è sempre la possibilità che qualcosa vada storto, come si vede dai problemi che hanno altre aziende”. “Ma io sono ottimista perché finora abbiamo prodotto tantissimo ed è ...

Advertising

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Che cosa ha detto il ceo di Pfizer, Albert Bourla, in un’intervista televisiva il 15 aprile a Cnbc. L’articolo di @enrico… - borrillo62 : RT @StartMagNews: Che cosa ha detto il ceo di Pfizer, Albert Bourla, in un’intervista televisiva il 15 aprile a Cnbc. L’articolo di @enrico… - anubidal : RT @cosocomesechiam: L'idea geniale dei governi di puntare tutto su questi cavalli qua, ovvero come trasformare i paesi in enormi vaccinifi… - StartMagNews : Che cosa ha detto il ceo di Pfizer, Albert Bourla, in un’intervista televisiva il 15 aprile a Cnbc. L’articolo di… - pin_klo : RT @cosocomesechiam: L'idea geniale dei governi di puntare tutto su questi cavalli qua, ovvero come trasformare i paesi in enormi vaccinifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ceo Covid, in autunno si tornerà alla normalità: la previsione degli esperti E' plausibile che l'Europa possa uscire dall'incubo del Covid - 19 e tornare alla normalità nell'autunno. Lo sostiene il presidente e Ceo di Pfizer Albert Bourla, in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, all'indomani dell'annuncio di una ...

Covid, Ceo Pfizer: "In autunno possibile ritorno alla normalità" ... "In questo trimestre consegneremo 250 milioni di dosi" E' plausibile che l'Europa possa uscire dall'incubo del Covid - 19 e tornare alla normalità nell'autunno. Lo sostiene il presidente e Ceo di ...

Coronavirus: scende a 0,85 l’Rt italiano. I nuovi colori delle regioni, Lombardia resta in arancione Scende ancora il valore dell’Rt nazionale a 0,85. L’indice la scorsa settimana era 0,92. È quanto si apprende sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero de ...

Ci vorrà una terza dose anti-Covid entro un anno, dice Pfizer Tra i sei e i dodici mesi dopo le prime due iniezioni “sarà probabilmente necessaria una terza dose di vaccino”, ha detto il ceo di Pfizer ...

E' plausibile che l'Europa possa uscire dall'incubo del- 19 e tornare alla normalità nell'autunno. Lo sostiene il presidente edi Pfizer Albert Bourla, in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, all'indomani dell'annuncio di una ...... "In questo trimestre consegneremo 250 milioni di dosi" E' plausibile che l'Europa possa uscire dall'incubo del- 19 e tornare alla normalità nell'autunno. Lo sostiene il presidente edi ...Scende ancora il valore dell’Rt nazionale a 0,85. L’indice la scorsa settimana era 0,92. È quanto si apprende sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero de ...Tra i sei e i dodici mesi dopo le prime due iniezioni “sarà probabilmente necessaria una terza dose di vaccino”, ha detto il ceo di Pfizer ...