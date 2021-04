Covid, c'è nuovo vaccino per proteggere i gatti (e funziona) (Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre le vaccinazioni contro il Covid sull'uomo proseguono a rilento per via dello stop a Johnson&Johnson e, in alcuni paesi, anche ad AstraZeneca, sta andando avanti a spron battuto la sperimentazione di un siero anti-Covid per gli animali che si preannuncia particolarmente efficace, e utile anche per l'uomo: si chiama LinearDNA ™ Covid-19, è un prodotto dell'azienda italiana Evvivax e dell'americana Applied DNA Sciences e ha appena terminato la fase uno con risultati molto promettenti. La prima fase di sperimentazione è stata condotta presso il Centro diagnostico per la salute degli animali dell'Università Cornell su un gruppo di gatti adulti, con la tecnica dell'elettroporazione: gli è stato cioè iniettato il medicinale, prima di un impulso elettrico che consente alle molecole di penetrare per accelerare la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre le vaccinazioni contro ilsull'uomo proseguono a rilento per via dello stop a Johnson&Johnson e, in alcuni paesi, anche ad AstraZeneca, sta andando avanti a spron battuto la sperimentazione di un siero anti-per gli animali che si preannuncia particolarmente efficace, e utile anche per l'uomo: si chiama LinearDNA ™-19, è un prodotto dell'azienda italiana Evvivax e dell'americana Applied DNA Sciences e ha appena terminato la fase uno con risultati molto promettenti. La prima fase di sperimentazione è stata condotta presso il Centro diagnostico per la salute degli animali dell'Università Cornell su un gruppo diadulti, con la tecnica dell'elettroporazione: gli è stato cioè iniettato il medicinale, prima di un impulso elettrico che consente alle molecole di penetrare per accelerare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Uno studio dice che il Covid provoca la trombosi in misura molto maggiore di qualunque vaccino ... dai risultati ottenuti segue che innanzitutto è lo stesso Covid - 19 a provocare, in misura molto ... I risultati sono stati gli stessi, con in aggiunta un fatto nuovo: l'influenza causa un numero di ...

"Pirlo merita fiducia, le colpe sono di altri" La squadra ha dovuto fare conti con un allenatore nuovo e molti giocatori giovani. Senza contare che è stata un'annata particolare a causa del Covid". Come giudica la stagione di Pirlo fino ad ora? "...

in Brasile 3.560 morti e oltre 73 mila contagi nelle ultime 24 ore In Brasile si sono registrati 3.560 decessi di Covid-19 e 73.174 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). Il bilancio totale delle v ...

Calano ancora i contagi Tre i decessi Un ulteriore piccolo scalino in discesa verso la fine della pandemia, o almeno così si spera. Nel Cesenate i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati ieri sono stati 53, mercoledì ne sono stat ...

