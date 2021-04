Covid, cambio colori regioni: "Calabria valori da zona gialla". La Sicilia resta arancione? (Di venerdì 16 aprile 2021) Tre regioni - Val d’Aosta, Puglia e Sardegna - ancora in rosso, la Campania che virerebbe da rosso ad arancione, raggiungendo tutte le altre regioni, anche se 13 di queste sarebbero già da giallo (fascia... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 aprile 2021) Tre- Val d’Aosta, Puglia e Sardegna - ancora in rosso, la Campania che virerebbe da rosso ad, raggiungendo tutte le altre, anche se 13 di queste sarebbero già da giallo (fascia...

Martina (Fao): "Biodiversità e agroecologia per battere la fame" (di G. Nespoli) Una scelta che è diventata ancora più centrale nel dopo Covid, con più 100 milioni di persone che a ... è la strada da seguire per un cambio di modello agricolo'. Lo ha dichiarato il vicedirettore Fao ...

Ordinanza di Speranza del 16 aprile: le regioni che possono cambiare colore Come sempre ogni venerdì oggi l’Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale. Ed è già noto il più importante dei 21 parametri, l’indice di trasmissibilità ...

Zona arancione e rossa: le regioni che oggi cambiano colore. La Campania spera L'indice Rt nazionale (0.85) e l'incidenza (182) ancora in calo. Campania verso l'arancione. Puglia, Sardegna e Val d'Aosta restano rosse. Ecco le regioni che hanno già dati da zona gialla ...

