Covid, Brusaferro “Rt sotto 1, calano ricoveri e contagi over 80” (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel resto d’Europa la curva è in salita, in Italia la curva è in lenta decrescita, quasi tutte le regioni hanno una decrescita, qualcuna ha valori in crescita. Il numero di nuovi casi per 100 mila abitanti è pari a 182 rispetto ai 185 della settimana scarsa, e rappresenta una decrescita consolidata. L’età mediana di contagiati e ricoveri cala, per i ricoveri è a 67 anni, e questo è l’effetto delle vaccinazioni. Il tasso di incidenza è più marcato per gli over 80. L’Rt è a 0,85, con il limite superiore che non supera l’1. Sui ricoveri c’è una lenta decrescita sia in area medica che in terapia intensiva. I dati di mortalità decrescono molto lentamente”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel resto d’Europa la curva è in salita, in Italia la curva è in lenta decrescita, quasi tutte le regioni hanno una decrescita, qualcuna ha valori in crescita. Il numero di nuovi casi per 100 mila abitanti è pari a 182 rispetto ai 185 della settimana scarsa, e rappresenta una decrescita consolidata. L’età mediana diati ecala, per iè a 67 anni, e questo è l’effetto delle vaccinazioni. Il tasso di incidenza è più marcato per gli80. L’Rt è a 0,85, con il limite superiore che non supera l’1. Suic’è una lenta decrescita sia in area medica che in terapia intensiva. I dati di mortalità decrescono molto lentamente”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio ...

Covid, Brusaferro: "Paesi al confine hanno curva in risalita". Rezza: "Perdura sovraccarico terapie intensive" Consueta conferenza stampa settimanale sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid - 19 della Cabina di Regia con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza . BRUSAFERRO: "...

Covid, Brusaferro “Rt sotto 1, calano ricoveri e contagi over 80” L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

