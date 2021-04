Covid Brasile, oltre 73mila nuovi contagi e 3.560 morti (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Brasile ha segnalato altri 3.560 decessi e 73.174 nuovi casi di coronavirus confermati nell’arco di 24 ore. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il Paese registra 13.746.681 contagi e 365.444 morti dall’inizio della pandemia. Il Brasile, con 211 milioni di abitanti, è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti e l’India ed è il secondo a livello globale, dopo gli Usa, per il triste bilancio delle vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilha segnalato altri 3.560 decessi e 73.174casi di coronavirus confermati nell’arco di 24 ore. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il Paese registra 13.746.681e 365.444dall’inizio della pandemia. Il, con 211 milioni di abitanti, è il terzo Paese al mondo per numero didopo gli Stati Uniti e l’India ed è il secondo a livello globale, dopo gli Usa, per il triste bilancio delle vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

