Covid Brasile, oltre 73mila nuovi contagi e 3.560 morti (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Brasile ha segnalato altri 3.560 decessi e 73.174 nuovi casi di coronavirus confermati nell'arco di 24 ore. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il Paese registra 13.746.681 contagi e 365.444 morti dall'inizio della pandemia. Il Brasile, con 211 milioni di abitanti, è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti e l'India ed è il secondo a livello globale, dopo gli Usa, per il triste bilancio delle vittime. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Covid, il Messico supera i 210mila morti da inizio pandemia ... da inizio pandemia il Messico ha superato quota 210mila morti legati al Covid - 19. Il Paese da ... E' al terzo posto al mondo per numero di morti dopo Stati Uniti e Brasile, ma primo in rapporto alla ...

Covid, Messico: oltre 210mila i morti da inizio pandemia Ha superato quota 210mila in Messico il numero di decessi legati al Covid - 19 registrati da inizio pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il ...dopo Stati Uniti e Brasile, ma ...

