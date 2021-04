Covid, ancora 429 morti, tasso di positività al 4,86%. Brusaferro: "Lenta decrescita, mantenere guardia alta" (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). 327.704 i tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 4,86%. I guariti sono 3.218.975 in totale. Le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore sono +18.779. Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, in conferenza stampa ha dichiarato: “I dati della mortalità purtroppo decrescono molto Lentamente, ma d’altra parte anche l’incidenza decresce molto Lentamente”. E ancora: “C’è ancora un sovraccarico dei servizi assistenziali e si superano soglie per terapia intensiva e area medica, l’incidenza decresce ma molto Lentamente. Quindi non ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). 327.704 i tamponi processati, ildisi attesta al 4,86%. I guariti sono 3.218.975 in totale. Le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore sono +18.779. Silvio, presidente dell’Iss, in conferenza stampa ha dichiarato: “I dati della mortalità purtroppo decrescono moltomente, ma d’altra parte anche l’incidenza decresce moltomente”. E: “C’èun sovraccarico dei servizi assistenziali e si superano soglie per terapia intensiva e area medica, l’incidenza decresce ma moltomente. Quindi non ...

