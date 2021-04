Covid | altri 210 contagi a Bergamo Vaccini | Fontana | “Da lunedì prenotazioni per over 65”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 210 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 2.431 in Lombardia a fronte di 47.103 tamponi effettuati (il 5,1% del totale), secondo i dati diffusi venerdì 16 aprile. A livello regionale continuano a diminuire i ricati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-256). Sono invece 87 i decessi, 2.867 i guariti e dimessi. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, il gnatore Attilioha detto che “dai dati che abbiamo potuto esaminare da Roma, la Lombardia potrebbe già essere considerata ‘zona gialla’. Ad oggi però, come ben sapete, sono presenti dei limiti sul cambiamento delle fasce, ma i numeri sono certamente positivi”. Sul fronte della campagna vaccinale “daprossimo (19 aprile, ndr) apriremo leper la ...