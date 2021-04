Covid: Altems, nuovo calo contagi, forse primo timido effetto vaccinazioni (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Altems Covid Italia, "calo contagi, forse primo effetto vaccini" ...Altems (Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari) dell'università Cattolica, campus di Roma, che segnala un leggero aumento delle somministrazioni giornaliere dei vaccini anti Covid ...

Quali diritti per i pazienti di psoriasi? Al via corso online ...(Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza) in collaborazione con l'Altems, l'... Senza contare che lo status di malato cronico non di rado si somma a quello di malato Covid, a ...

Covid: Altems, calano contagi, primo effetto vaccinazioni (ANSA) - ROMA, 16 APR - Negli ultimi sette giorni si registra un calo dei contagi per la quarta settimana consecutiva, e questo calo potrebbe essere un primo timido effetto della campagna vaccinale. L ...

Dalla Francia: “Probabile che l’Unione europea non rinnovi il contratto con Astrazeneca” A Roma il vaccino anglosvedese viene offerto agli operatori under 60, contro le raccomandazioni del Ministero della Salute ...

