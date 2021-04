Covid Abruzzo, oggi 210 casi: dati bollettino 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 210 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 16 aprile. Si registrano altri 17 morti. Sono complessivamente 68.948 i casi positivi al Covid 19 registrati nella regione dall'inizio dell'emergenza e 2.315 i decessi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 56.737 dimessi/guariti (+526 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9.896 (-336). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 956.339 tamponi molecolari (+5.316) e 379.857 test antigenici (+1.624). L'indice di positività è al 3%. Sono 525 i pazienti (-12) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 57 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.314 (-325) ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 210 i nuovi contagi di coronavirus insecondo ideldi, 16. Si registrano altri 17 morti. Sono complessivamente 68.948 ipositivi al19 registrati nella regione dall'inizio dell'emergenza e 2.315 i decessi. Nel numero deipositivi sono compresi anche 56.737 dimessi/guariti (+526 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 9.896 (-336). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 956.339 tamponi molecolari (+5.316) e 379.857 test antigenici (+1.624). L'indice di positività è al 3%. Sono 525 i pazienti (-12) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 57 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.314 (-325) ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid Abruzzo, oggi 210 casi: dati bollettino 16 aprile - - italiaserait : Covid Abruzzo, oggi 210 casi: dati bollettino 16 aprile - fisco24_info : Covid Abruzzo, oggi 210 casi: dati bollettino 16 aprile: Le news sui contagi di Coronavirus della regione: da ieri… - redazionehgnews : Regione Abruzzo – Vaccino anti covid – le categorie prioritarie non possono più prenotarsi via @redazione@hgnews.it - reteabruzzocom : IN ABRUZZO 210 NUOVI CONTAGI COVID E DICIASSETTE DECESSI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo FIALS. Infermieri, Ostetriche, OSS e Professioni Sanitaria media di 70 euro lordi per il Covid nel 2020. Una vera miseria. ... segretario generale Fials, commentando i fondi destinati alle regioni per le indennità Covid, ... Sardegna, con 1.098.709; Liguria, con 1.076.303; Marche, con 1.027.622; Abruzzo, con 876.847; Friuli ...

Covid 19 in Abruzzo, 210 nuovi casi positivi L'aggiornamento del 16 aprile sui contagi Covid 19 in Abruzzo. Sono complessivamente 68948* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 210 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 84 ...

Coronavirus, secondo l'Iss miglioramenti ovunque tranne in Calabria che rischia la zona rossa Secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di Sanità la pandemia di coronavirus covid 19 migliora ovunque, tranne che in Calabria.

Abruzzo, arrivano i lavoratori stagionali dal Marocco Assessore Imprudente ad accoglierli all'Aeroporto internazionale d’Abruzzo “Pasquale Liberi” di Pescara Arrivano in Abruzzo i lavoratori stagionali stranieri per assicurare la raccolta delle principal ...

... segretario generale Fials, commentando i fondi destinati alle regioni per le indennità, ... Sardegna, con 1.098.709; Liguria, con 1.076.303; Marche, con 1.027.622;, con 876.847; Friuli ...L'aggiornamento del 16 aprile sui contagi19 in. Sono complessivamente 68948* i casi positivi al19 registrati indall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 210 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 84 ...Secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di Sanità la pandemia di coronavirus covid 19 migliora ovunque, tranne che in Calabria.Assessore Imprudente ad accoglierli all'Aeroporto internazionale d’Abruzzo “Pasquale Liberi” di Pescara Arrivano in Abruzzo i lavoratori stagionali stranieri per assicurare la raccolta delle principal ...