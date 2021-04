Covid Abruzzo, oggi 210 casi: dati bollettino 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 210 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 16 aprile. Si registrano altri 17 morti. Sono complessivamente 68.948 i casi positivi al Covid 19 registrati nella regione dall’inizio dell’emergenza e 2.315 i decessi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 56.737 dimessi/guariti (+526 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9.896 (-336). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 956.339 tamponi molecolari (+5.316) e 379.857 test antigenici (+1.624). L’indice di positività è al 3%. Sono 525 i pazienti (-12) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 57 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.314 (-325) sono in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 210 i nuovi contagi di coronavirus insecondo ideldi, 16. Si registrano altri 17 morti. Sono complessivamente 68.948 ipositivi al19 registrati nella regione dall’inizio dell’emergenza e 2.315 i decessi. Nel numero deipositivi sono compresi anche 56.737 dimessi/guariti (+526 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 9.896 (-336). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 956.339 tamponi molecolari (+5.316) e 379.857 test antigenici (+1.624). L’indice di positività è al 3%. Sono 525 i pazienti (-12) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 57 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.314 (-325) sono in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo Covid Abruzzo, oggi 210 casi: dati bollettino 16 aprile ...al 3% Sono 210 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 16 aprile. Si registrano altri 17 morti. Sono complessivamente 68.948 i casi positivi al Covid 19 ...

Covid, registri di monitoraggio degli anticorpi monoclonali: in Abruzzo solo 26 iscritti ... Marche (56), Friuli Venezia Giulia (48), Valle d'Aosta (47), Sicilia (33), Umbria (28), Abruzzo (... positivi per Sars - CoV - 2, non ospedalizzati e non in ossigenoterapia per Covid - 19, con sintomi ...

COVID, DAL 26 APRILE TORNA LA ZONA GIALLA: ROMA – Tornano le zone gialle, si cominciano a programmare le riaperture, partendo dalle scuole e le attività all’aria aperta: dal 26 aprile l’Italia scommette su un ritorno, seppur parziale, alla nor ...

Abruzzo/Coronavirus. Guariti sono il doppio dei nuovi casi. Tasso positività al 3% Sono complessivamente 68948 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza, il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti 3 casi comun ...

