Covid, a Napoli una nuova variante: incrocio tra ceppo europeo e sudafricano (Di venerdì 16 aprile 2021) C?è una nuova variante di Sars-Cov-2 in giro per Napoli e provincia: è un incrocio tra il ceppo europeo (B.1.7.7) e sud africano, da cui il primo ha preso una mutazione... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 aprile 2021) C?è unadi Sars-Cov-2 in giro pere provincia: è untra il(B.1.7.7) e sud africano, da cui il primo ha preso una mutazione...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Pirlo, dipende tutto da Cuadrado. Davanti è ballottaggio Dybala - Morata ... dopo essersi negativizzato dal Covid. Si è allenato regolarmente dopo lo stop forzato, ma sarà difficile far traballare la titolarità di Chiellini e De Ligt, specie dopo le buone prove con Napoli e ...

Napoli, commozione e speranza nella stanza degli abbracci al Cotugno I primi pazienti Covid hanno potuto rivedere oggi i propri familiari nella struttura allestita nell'ospedale Cotugno: un luogo protetto, un ambiente rinchiuso da una struttura, dove ammalati e parenti possono ...

Gragnano – La Telemedicina per combattere il Covid Sono numerosi i pazienti che in seguito alla guarigione, sierologica, dal Covid-19 necessitano ancora di assistenza e qui, nell’Asl Napoli 3 sud, entra in gioco la Telemedicina, con il coordinamento c ...

Covid Napoli, oggi 5.480 somministrazioni di vaccino Oggi a Napoli sono state complessivamente somministrate 5.480 dosi di vaccino anti Coronavirus. Sono 4.698 le somministrazioni effettuate nei 4 centri vaccinali della Asl Napoli 1 Centro nella città d ...

