Covid-19, tre decessi all’ospedale “San Pio”: sono 85 i pazienti ricoverati (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora tre decessi per cause legate al Covid-19 all’ospedale “San Pio” di Benevento. Si tratta di una persona residente nella provincia di Benevento, una donna di Baselice di 86 anni. Due deceduti sono irpini: un 92enne di Ariano Irpino ed un 73enne di Mirabella Eclano. Attualmente sono 85 le persone ricoverate al “San Pio”, 74 sono sanniti e 11 di altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora treper cause legate al-19“San Pio” di Benevento. Si tratta di una persona residente nella provincia di Benevento, una donna di Baselice di 86 anni. Due decedutiirpini: un 92enne di Ariano Irpino ed un 73enne di Mirabella Eclano. Attualmente85 le persone ricoverate al “San Pio”, 74sanniti e 11 di altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Cura Bolsonaro. In Brasile l'ondata diventa tsunami ... di tre membri della sua équipe e di altre due ufficiali pubblici locali, accusati di 'improbità ... il cui sindaco, Eduardo Paes, si ammalato di Covid - 19 per la seconda volta. Lo stato di San Paolo, ...

Calano i ricoveri nei reparti Covid, l'Rt nazionale scende a 0.85. Rischio alto per la Calabria Sono invece 13 le regioni con le terapie intensive occupate da malati di Covid con valori sopra ...moderato (di cui 4 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e tre ...

De Luca in diretta Facebook: «Campania ultima in Italia per fornitura vaccini Covid, è una vergogna nazionale» «La Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25% della popolazione. Siamo l'ultima in Italia per la fornitura: è una vergogna». Lo ha detto il presidente ...

Il presidente Pfizer: «In autunno normalità in Europa. L'anno prossimo oltre 3 miliardi di dosi» La normalità post pandemia di Covid? In autunno. È l'ipotesi paventata dal numero 1 di Pfizer Albert Bourla, presidente e Ceo della casa farmaceutica americana, ...

