Covid-19, oggi 5.943 nuovi casi e 429 morti. Tasso di positività scende al 4,9% (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Aumentano i tamponi e scendono i contagi. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 15.943 nuovi casi di Covid-19 (ieri sono stati +16.974) a fronte di 327.704 tamponi effettuati, 8.071 in più rispetto a ieri. Resta, invece, critico il bilancio delle vittime che nel bollettino di oggi sale a 429 (ieri si sono registrati 380 decessi), per un totale di 116.366 vittime da febbraio 2020. Stando ai dati, l'attuale numero di positivi è pari 506.738 (3.285 in meno rispetto a ieri). I posti letti occupati nelle terapie intensive sono in totale 3.366, 51 in meno rispetto a ieri, mentre i malati ricoverati reparti Covid ordinari sono 24.743 (-844). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 199. Sul fronte dei contagi la Lombardia, con 2.431 nuovi casi.

Pubblico negli stadi: verso il sì a 1.000 spettatori dal primo maggio nelle regioni "gialle" "Se ci saranno le condizioni saremo tutti ben contenti di poterlo fare, ma a oggi una posizione ... Euro 2021, Italia - Turchia con 15.900 spettatori: vaccinati, tamponi negativi e guariti dal Covid ...

Controlli Covid a Como: chiusi due bar nel centro storico e a Prestino Doppio intervento degli uomini della Divisione amministrativa e sociale della Questura di Como, per due esercizi commerciali che non avrebbero rispettato le disposizioni per limitare la diffusione del ...

Covid, Cappellani (Pd): «Sanità siciliana va commissariata» «Mentre l’Italia si prepara a ripartire, grazie alla spinta del Pd e del ministro Franceschini, anche con la riapertura dei teatri all’aperto, in Sicilia, dove i teatri all’aperto dovrebbero essere a ...

