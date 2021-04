Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 16 aprile 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Pubblicato il bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia Covid-19 in Italia. Reso noto anche il monitoraggio settimanale che stabilisce i nuovi colori delle regioni I dati odierni sull’andamento dell’epidemia in Italia sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 aprile 2021) Pubblicato ilquotidiano sull’andamento dell’epidemia-19 in Italia. Reso noto anche il monitoraggio settimanale che stabilisce i nuovi colori delle regioni I dati odierni sull’andamento dell’epidemia in Italia sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

RaiNews : La Francia ha superato la tragica soglia delle centomila vittime da #Covid in seguito alla registrazione delle ulti… - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - Giacinto_Bruno : Covid in Italia e nel mondo: ultime notizie di oggi 16 aprile. DIRETTA - Marilenapas : RT @paolacars: Drammatico il bilancio delle vittime: ma tre regioni hanno zero decessi Il mio bollettino #covid sul @Corriere https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid: tornano a salire i decessi Secondo l'ultimo bollettino diramato dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Ministero della Salute, i nuovi ... Di questi, sono 24.743 le persone attualmente ricoverate nei reparti Covid ( - 844 ...

Covid: in Lombardia 2.431 nuovi positivi, 87 decessi, calano le terapie intensive ( - 11) In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive ( - 11) e nei reparti ( - 256). Lo riporta il bollettino di oggi, 16 aprile, secondo il quale a fronte di 47.103 tamponi effettuati, sono 2.431 i nuovi positivi (5,1%), mentre i guariti/dimessi sono 2.867. In particolare, i tamponi effettuati ...

Coronavirus Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi, 429 decessi Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 16 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 15.943 (16.974) per complessivi ...

Italia e Coronavirus: il bollettino del 16 aprile Coronavirus in Italia: ecco tutti gli aggiornamenti dal bollettino del Ministero della salute di venerdì 16 aprile 15.943 nuovi casi e 429 morti su 327.704 tamponi processati oggi (contro i 319.633 di ...

Secondo l'ultimodiramato dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Ministero della Salute, i nuovi ... Di questi, sono 24.743 le persone attualmente ricoverate nei reparti( - 844 ...In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive ( - 11) e nei reparti ( - 256). Lo riporta ildi oggi, 16 aprile, secondo il quale a fronte di 47.103 tamponi effettuati, sono 2.431 i nuovi positivi (5,1%), mentre i guariti/dimessi sono 2.867. In particolare, i tamponi effettuati ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 16 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 15.943 (16.974) per complessivi ...Coronavirus in Italia: ecco tutti gli aggiornamenti dal bollettino del Ministero della salute di venerdì 16 aprile 15.943 nuovi casi e 429 morti su 327.704 tamponi processati oggi (contro i 319.633 di ...