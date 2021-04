Covid, 15.943 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 429 decessi (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 15.943 i contagiati rilevati nelle ultime 24 ore. 429 i decessi. Lo evidenzia il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. 18.779 i guariti 336 i pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 15.943 i contagiati rilevati24 ore. 429 i. Lo evidenzia il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. 18.779 i guariti 336 i pazienti ricoverati in terapia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 943 Coronavirus. 15.943 nuovi casi e 429 morti nelle ultime 24 ore Reuters . Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 15.943 casi positivi da coronavirus e 429 morti a causa della COVID - 19. Attualmente i ricoverati sono 28.109 (895 in meno di ieri), di cui 3.366 nei reparti di terapia intensiva (51 in meno di giovedì) ...

