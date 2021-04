Covid | 15 943 nuovi casi e 429 morti | il bollettino del 16 aprile 2021

(Di venerdì 16 aprile 2021)Italia,oggi 16, contagi, guariti Notizia in aggiornamento Ultime 24 ore: 15.943 Decessi: 429 Tamponi effettuati: Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi:totali: Decessi: Guariti: Notizia in aggiornamento In Italia oggi, venerdì 16, si registrano 15.943positivi e 429. Ieri c’erano stati 16.974e 380. In totale sono stati effettuati tamponi (ieri erano stati 319.633). L’indice di positività è al 4,86% (ieri era al 5,3%). Le persone attualmente positive alsono (-). Il bilancio delle ...

Sono 15.943 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 3.842.079 il numero di persone che hanno contratto il virus. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.218.975 e 18.779 quelle uscite oggi dall'incubo. Lo ha detto il premier illustrando in conferenza stampa le misure decise nella cabina di regia. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto la vaccinazione.