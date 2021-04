Costituzione Italiana | vademecum sulla norma fondamentale

(Di venerdì 16 aprile 2021) Laè ladel nostro ordinamento giuridico, per capirne l’importanza è necessario conoscerne contenuto e struttura Laè la leggedello Stato italiano ed in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico italiano. L’emanazione dellasegna il passaggio tra due fasi storiche e giuridiche distinte. Con essa si esaurisce il potere costituente ed inizia il potere costituito. Il potere costituente è un potere libero non regolato da leggi mentre è proprio attraverso lache nasce la legittimazione del nostro sistemativo. Le caratteristiche della...

