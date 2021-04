Costa (Sottosegretario Salute): «Ho incontrato Gravina, riapertura stadi il prima possibile» (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, ha annunciato di aver incontrato Gravina per pianificare la riapertura degli stadi Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute, ha annunciato in una nota di aver incontrato il presidente FIGC Gabriele Gravina. «Questa mattina ho incontrato il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Ci siamo confrontati sulla necessità di riaprire al più presto gli stadi, partendo già dalla finale di Coppa Italia, per lanciare un concreto segnale di speranza a tutto il settore e al Paese, dopo l’ok del Governo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Ildi Stato alla, Andrea, ha annunciato di averper pianificare ladegliAndreadi Stato alla, ha annunciato in una nota di averil presidente FIGC Gabriele. «Questa mattina hoil presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele, e il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Ci siamo confrontati sulla necessità di riaprire al più presto gli, partendo già dalla finale di Coppa Italia, per lanciare un concreto segnale di speranza a tutto il settore e al Paese, dopo l’ok del Governo ...

