Costa Sott Min Salute | “Ho incontrato Gravina e Dal Pino per la riapertura degli stadi già dalla finale di Coppa Italia”

Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute, attraverso una nota ha annunciato di aver incontrato il presidente FIGC Gabriele Gravina in mattinata sul tema della riapertura degli stadi: "Questa mattina ho incontrato il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Ci siamo confrontati sulla necessità di riaprire al più presto gli stadi, partendo già dalla finale di Coppa Italia, per lanciare un concreto segnale di speranza a tutto il settore e al Paese, dopo l'ok del Governo alla presenza di tifosi negli impianti

