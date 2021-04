“Cosa hai detto??” Amadeus resta senza parole a ‘I soliti ignoti’ | la frase del famoso vippone sconvolge tutti

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 16 aprile 2021)conosciamo iIgnoti, programma condotto dasu Rai Uno. L’obiettivo è quello di indovinare l’identità degli otto ignoti e quella del parente misterioso. Il premio per i VIP che partecipano al programma? Denaro da devolvere in beneficienza, in questo caso alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’ospite dell’ultima puntata è Luca Barbareschi che inizia la sua indagine con il primo ignoto, Giulio di 22 anni, il cui abbigliamento rende facile la risposta: è un pizzaiolo. Barbareschi vince così i primi 3.000 euro. L’ignoto numero due si chiama Alessia, ha 26 anni e vive nella provincia di Viterbo, questa volta il suo look non dà alcuna indicazione sulla sua identità, costringendo Luca a chiedere uno degli aiuti, ma commette il primo sbaglio della serata: la donna non è un contabile, come da lui dichiarato. Non ...