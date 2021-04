Cosa ci dicono le ricerche sulla legalizzazione di cannabis e droghe leggere?

Leggi su wired

(Di venerdì 16 aprile 2021) Si torna a parlare di. Colpa del governo Draghi, che in pochi giorni ha prima consegnato la delega per le politiche anti-droga alla ministra cinquestelle delle Politiche giovanili, Fabiana Dadone, nota per le sue simpatie antiproibizioniste; e poi portato avanti la discussione della proposta di legge per la depenalizzazione delleper uso personale e terapeutico presentata lo scorso dicembre dal deputato di +Europa Riccardo Magi e dal Movimento 5 stelle Michele Sodano, che dovrebbe sbarcare in Commissione Giustizia già dalla prossima settimana. Difficile immaginare che il testo si trasformi in una legge nel corso di questa legislatura, visto il tema divisivo e le priorità sanitarie che caratterizzano il periodo, ma la discussione non potrà che alimentare il dibattito su un tema che si va ...