Cosa ci dicono le ricerche sulla legalizzazione di cannabis e droghe leggere?

Leggi su cityroma

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono sempre di più le nazioni che scelgono di legalizzare il consumo dellae delle altre cosiddette. Con quali effetti? Vediamociledisponibili Si torna a parlare di. Colpa del governo Draghi, che in pochi giorni ha prima consegnato la delega per le politiche anti-droga alla ministra cinquestelle delle Politiche giovanili, Fabiana Dadone, nota per le sue simpatie antiproibizioniste; e poi portato avanti la discussione della proposta di legge per la depenalizzazione delleper uso personale e terapeutico presentata lo scorso dicembre dal deputato di +Europa Riccardo Magi e dal Movimento 5 stelle Michele Sodano, che dovrebbe sbarcare in ...