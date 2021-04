Corruzione | legale Montante | ' vuole vuotare il sacco per ristabilirà la verità | dado è tratto' **

(Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - "Esco dall'udienza dinanzi alla Corte d'appello di Caltanissetta. Antonelloha chiesto di poterile di essere sottoposto all'interrogatorio del procuratore generale, delle parti civili e dei suoi difensori. Intende ristabilire lae l'onestà di dodici anni della sua vita impegnata nel combattere la mafia imprenditoriale in ambito locale e nazionale, anche al fine di indicare i comportamenti della magistratura e delle istituzioni che lo hanno sollecitato e sostenuto nella nella meritoria opera anticriminale compiuta all'insegna di Confindustria Nazionale di cui era il delegato per la legalità". Lo dice l'avvocato Carlo Taormina che con l'avvocato Giuseppe Panepinto difende l'ex presidente degli industriali Antonello, condannato in ...

...una perquisizione nel corso della quale le era stato contestato il reato di concorso in...65 euro", da parte di Federico Bianchi di Castelbianco, qualerappresentante dell'Istituto di ...Rinviata per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del nel quale è accusato diin atti giudiziari . Il processo coinvolge anche Danilo Mariani , il pianista delle feste ......Il leader di Forza Italia è ancora in ospedale: se ne riparlerà il 22 aprile. L’imputato montecatinese rischia oltre 4 anni di carcere ...Rinviata per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby ter nel quale Silvio Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il processo coinvolge anche ...