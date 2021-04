Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 aprile 2021: 1.370 nuovi casi, boom di guariti. La situazione a Palermo (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.370 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 33.300 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.VIDEO Coronavirus, Draghi non ci sta: “Con che coraggio vengono saltate le code per i vaccini?”Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 16 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende ancora, al 4,1%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 24.875. Calano i ricoveri: in totale 1.210, di cui 189 in terapia intensiva . 23.476 sono le persone in isolamento domiciliare. Ci sono da segnalare nuove 21 vittime ma è boom di guariti: 1.248. Rispetto a 7 giorni fa c'è il 9% in meno di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.370 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 33.300 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.VIDEO, Draghi non ci sta: “Con che coraggio vengono saltate le code per i vaccini?”Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 16. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende ancora, al 4,1%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 24.875. Calano i ricoveri: in totale 1.210, di cui 189 in terapia intensiva . 23.476 sono le persone in isolamento domiciliare. Ci sono da segnalare nuove 21 vittime ma èdi: 1.248. Rispetto a 7 giorni fa c'è il 9% in meno di ...

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, altre sei 'zone rosse' in quattro province - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 1.370 nuovi casi (12.8 % dei tamponi) in Sicilia di cui 135 a Messina) è stato pub… - NewSicilia : +++ CORONAVIRUS SICILIA +++ Ecco il bollettino odierno relativo all'emergenza #Covid e i dati per la #Sicilia… - PressFutura : L'aggiornamento dei dati #FuturaPress #covid #coronavirus - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 aprile 2021: 1.370 nuovi casi, boom di guariti. La situazione a #Palermo… -