Coronavirus, siamo obbligati a seguire regole liberticide: un flagello normativo (Di venerdì 16 aprile 2021) La portata liberticida delle regolamentazioni anti-Covid non costituisce neppure il difetto più grave di quel flagello normativo: a renderlo anche più temibile è infatti l'assoluta incertezza che esso ingenera e per cui si caratterizza, con prescrizioni pazzoidi inviluppate in un groviglio semplicemente impossibile da estricare. I comportamenti dei cittadini sono ordinati - perché solo questo si capisce - da un generico obbligo di astensione: non circolare, non viaggiare, non manifestare, non lavorare, non svagarsi, non mettere a tavola con troppi coperti, insomma l'inibitoria indiscriminata di quel che fa una vita normale. Ma scrutinare il merito esatto dei divieti, delle sanzioni, delle esenzioni, delle scriminanti, dei lasciapassare dati fuori durante un anno di questa furibonda opera di decretazione significa perdersi in una palude ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus siamo Il video di Massimo Galli a Piazzapulita: 'Riaperture? Abbiamo mezzo milione di positivi' ...da Corrado Formigli su La7 ha fatto il punto sulla situazione dell'emergenza coronavirus in Italia. ... Siamo stati meno previdenti di altri paesi, ma si può fare. Sarebbe ora di avere anche un po' di ...

Da impiegato a padre in difficoltà: la vergogna di chiedere aiuto Lavoravo come impiegato in una ditta che a causa della pandemia da coronavirus ha dovuto chiudere i battenti. In poco tempo, nonostante i risparmi che avevamo in banca (non erano molti) ci siamo ...

Nel primo trimestre dell’anno l’economia cinese è cresciuta del 18,3 per cento Secondo l’Istituto nazionale di statistica della Cina, nel primo trimestre dell’anno il PIL del paese è aumentato del 18,3 per cento rispetto al primo ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene ...

